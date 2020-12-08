نفط ميسان يقلب الطاولة على الكرخ في ممتاز الكرة

2020/12/08 | 16:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

قلب فريق نفط ميسان نتيجة مباراته امام الكرخ ليتغلب عليه بهدفين لهدف في إطار مباريات الاسبوع السابع من دوري الكرة الممتاز.

ونجح الكرخ في تسجيل اول اهداف المباراة في الدقيقة 45 عن طريق اللاعب محمود خليل، لينتهي الشوط الاول على هذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، وفي الدقائق الاخيرة، نجح نفط ميسان ان يسجل هدفين عن طريق اللاعب احمد عبد الرزاق في الدقيقتين 88 و92.

الفوز وضع نفط ميسان في المركز الثامن برصيد 10 نقاط، فيما تجمد رصيد الكرخ عند النقطة 7 في المركز الخامس عشر.

وفي بقية النتائج، تغلب زاخو على الحدود 2-1، فيما تعادل النجف مع اربيل من دون اهداف.



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