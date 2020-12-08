2020/12/08 | 16:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر حديثا مجموعة شعرية بعنوان "جئت متأخرا" للشاعر الكوردي من مدينة السليمانية كاربين سلام.

وتم تنظيم ندوة شعرية للشاعر في مدينة اربيل ، تم خلالها تسليط الضوء على الديوان الشعري وما ورد فيه من قصائد.

يقول سلام في مجموعته الشعرية: "انا في الانتظار وفي طريق العشق انتظر، لكنك وصلتي متأخرة وكل شيء انتهى، اذهبي فان الانتظار فقد معنوياته.



اذهبي اذهبي لا حاجة لك...".

طبعت المجموعة الشعرية في مطبعة ديلان في محافظة السليمانية.



تصميم الغلاف الفنان اكرم محمد، والتايب اكو شاروشي والمتابعة اللغوية من تنيا كريم ، عدد الصفحات 70 وبرعاية امانجي المكتب رقم الإيداع 1476 عام 2020 مديرية العامة للثقافة والفن في السليمانية .

PUKmedia زيد محمود

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