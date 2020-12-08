تسجيل 2123 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

2020/12/08 | 16:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الثلاثاء في بيان للموقف الوبائي، انها سجلت ما مجموعه 2123 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل اجمالي الاصابات منذ تفشي الفيروس في البلاد ولغاية الان الى 568138.

واشار البيان الى اكتساب 2339 مصابا الشفاء التام فيما توفي 17 مريضا بالجائحة ليرتفع معه عدد الوفيات الى 12477.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة البيئة

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