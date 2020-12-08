ديني ديدرو ( 1713 - 1784 ) - غازي الصوراني

2020/12/08 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غازي_الصوراني من عظماء عصر الانوار في فرنسا وأوروبا، ولد ديدرو في 5 أكتوبر 1713 في أسرة فقيرة حيث عانى كثيراً من الفقر في شبابه مما اضطره إلى العمل في العديد من المهن، في سن الخامسة عشر من عمره التحق بمدرسة يسوعية، وفي الثانية عشر حلق شعر رأسه وارتدى غفارة سوداء (لباس الكاهن في الكنيسة)، وعقد العزم على أن يكون يسوعياً، وفسر هو هذا فيما بعد، بأنه فيض من حماسته.بعد أن ارتدى لباس الكاهن، "اكتشف ديدرو أن با ......





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