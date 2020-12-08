نائب يدعو لتشكيل لجنة عليا للتحقيق في التجاوزات على الاملاك العامة بعد 2003

2020/12/08 | 16:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

دعا النائب مضر الكروي، الثلاثاء، الى تشكيل لجنة عليا للتحقيق في التجاوزات على الاملاك العامة بعد 2003.

وقال الكروي لـ /المعلومة/، إن “التجاوزات على الاملاك العامة سواء لوزارات او هيئات او دوائر حكومية او حتى مدنيين في بغداد وبقية المحافظات ملف بالغ الخطورة لان الامر ليس محدد بملفات متعددة بل تحول للاسف الى اشبه بالظاهرة”، مؤكدا أن “مقر فرقة عسكرية في ديالى تم تسليمه الى مواطن ادعى امتلاكه رغم وجود علامات استفهام كثيرة”.

ودعا الكروي الى “تشكيل لجنة عليا في البلاد تكون كاملة الصلاحيات مهمتها الاساسية هي الكشف عن كل التجاوزات التي حصلت بعد 2003 على املاك الدولة والوزارات والهيئات وحتى المواطنيين”، لافتا الى ان “الارقام التي تتحدث عن التجاوزات صادمة وتحتاج الى تدخل فوري وعاجل من قبل الحكومة”.

واشار الكروي الى ان “الاملاك العامة هي ثروة الشعب والتهاون في ادارتها امر بالغ الخطورة” مبينا “ضرورة الانفتاح على كل عمليات البيع التي تجري للاملاك وان يتم مراجعة كل الملفات من خلال فريق متمرس ذو خبرة”.

وعانت اغلب المحافظات ومنها ديالى من محاولات قوى متنفذة الاستيلاء على الاملاك العامة بطرق شتى خلال السنوات الماضية.



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