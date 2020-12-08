الحرس الثوري يطالب

2020/12/08 | 16:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم

الثلاثاء، العزم على "مواصلة طريق

العالم النووي الشهيد فخري زاده".

وقال القائد العام للحرس الثوري

الإيراني اللواء حسين سلامي، في كلمته

خلال مراسم تأبين للعالم النووي م

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