دراسة تحذر من أخطر ما يمكن فعله داخل السيارة في زمن كورونا

2020/12/08 | 16:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصي مراكز السيطرة على الأمراض

والوقاية منها بارتداء الكمامة الطبية

عند ركوب السيارة مع أفراد، ولكن كشفت

دراسة حديثة أنه هذا ليس الإجراء

الاحترازي الوحيد الذي يجب عليك اتخاذه

للوقاية من فيروس "كورونا"

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