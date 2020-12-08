العالم على موعد مع اضطرابات جيومغناطيسية سببها الشمس

2020/12/08 | 16:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد الأرض في اليومين القادمين حدوث

أول اضطرابات جيومغناطيسية أرضية منذ

عدة سنوات بسبب التوهج الشمسي.

فبحسب ما نشره موقع مختبر الأشعة

السينية في علم الفلك التابع للمعهد

الفيزيائي في الأكاديمية الروسي

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