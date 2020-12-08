إدارة الدواء والغذاء الأمريكية:لقاح فايرز لا يثير مخاوف تتعلق بالسلامة

2020/12/08 | 16:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن البيانات التي أظهرتها متجارب لقاح "فايرز" و"بيونتيك" لفيروس كورونا لم تثير أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

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