2020/12/08 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يضع 10 فقرات على جدول أعماله ليوم غد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يضع 10 فقرات على جدول أعماله ليوم غد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يضع 10 فقرات على جدول أعماله ليوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).