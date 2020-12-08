الحكومة العراقية تحدد موقفها من التوجه لرفع سعر صرف الدولار أمام الدينار

2020/12/08 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

نفى المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، 08 كانون الأول، 2020، وجود توجه حكومي لرفع سعر صرف الدولار.

وقال صالح في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن إن "الحديث عن وجود توجه حكومي لرفع سعر صرف الدولار، لغاية الوصول الى مستوى 150 الف دينار مقابل الـ 100 دولار، غير صحيح على الاطلاق ولا توجد خطة مطروحة من قبل الحكومة لهكذا خيار".

واضاف أن "ارتفاع سعر صرف الدولار الاسواق المحلية، في الوقت الحالي جاء بسبب الشائعات، التي تطلق هنا وهناك، وهي لا اساس لها من الصحة"، مبينا أن "هذا الارتفاع مؤقت، وستشهد قادم الايام انخفاضا جديدا بسعر الصرف".

ومع بداية ساعات الصباح اليوم، ارتفعت أسعار صرف الدولار، الأسواق المحلية بالعراق، ليلامس سعر الارتفاع الجديد 128 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي.وبلغ سعر بيع الدولار 127,500 دينار عراقي، بينما سعر الشراء 126,500، بشكل تقريبي، أما أسعار العملات العالمية الأجنبية، فإن اليورو بلغ سعره 100 يورو لكل 121,20 دولار.في حين جاء سعر الأسترليني 100 باوند لكل 133,57 دولار، بينما سعر الليرة التركية بلغ 100 دولار لكل 784,28 ليرة تركية، في حين بلغ سعر أونصة الذهب عالمياً ️$ 1869,40.أما سعر برميل نفط الخام برنـت فهو 48,66 دولار، بينما سعر برميل نفط الخام الامريكـي 45,47 دولار.

وفي وقت سابق ، تحدث الخبير الاقتصادي، عضو مجلس الإدارة في البنك المركزي، ماجد الصوري، اليوم الثلاثاء (8 كانون الأول 2020)، عن اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية.وقال الصوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المضاربات، والإرباك السياسي والاقتصادي، وعدم ثقة المواطنين بمستقبل الدينار العراقي، هي من الاسباب الرئيسة لارتفاع سعر الصرف الدولار في الأسواق المحلية".وعن دور البنك المركزي في التعامل، مع مخاوف ارتفاع سعر صرف الدولار، اشار الصوري إلى أن "البنك المركزي يبيع الدولار بسعر صرف (1190 دولاراً)، ولا يوجد أي تغيير بالسعر".وتابع: "علما انه لحد الآن، لا توجد أي نية للبنك المركزي لرفع سعر الصرف، وكل ما يتم تداوله من اآراء تصدر من نواب وسياسيين حول مخاوف ارتفاع سعر الصرف، تمثل وسائل ضغط لتحقيق اهداف معينة".ونبه الى ان "البنك المركزي يسعى لضخ العملة الصعبة، لغرض السيطرة على سعر صرفه في الاسواق المحلية".ولفت الى انه "تم تحديد المصارف الخاصة، وشركات الصيرفة، بشراء 30 الف دولار أسبوعياً"، موضحا ان "هذا التقليل في ضخ العملة الصعبة جاء بسبب قلة السفر للسياحة، والعلاجات الطبية، وقلة السيولة من العملة الصعبة".كما بين الصوري، أن "البنك المركزي قرر استلام الحوالات الخارجية على شكل 75% للدولار، و 25% للدينار العراقي".وارتفعت أسعار صرف الدولار، مجدداً في الأسواق المحلية بالعراق، ليلامس سعر الارتفاع الجديد اليوم الثلاثاء، 128 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي.وبلغ سعر بيع الدولار 127,500 دينار عراقي، بينما سعر الشراء 126,500، بشكل تقريبي، أما أسعار العملات العالمية الأجنبية، فإن اليورو بلغ سعره 100 يورو لكل 121,20 دولار.

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