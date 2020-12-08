رئيس الجمهورية يستقبل السفير التركي لدى العراق

2020/12/08 | 16:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر بغداد، السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز.وتم خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والتطورات في المنطقة ./ انتهى5

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