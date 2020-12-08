برهم صالح ومسؤول امريكـي يؤكدان ضرورة تخفيف حدة التوترات في المنطقة ورفض الاعتداءات والتدخلات/ موسع

2020/12/08 | 16:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر ، على ضرورة تخفيف حدة التوترات في المنطقة ورفض الاعتداءات والتدخلات باستخدام لغة الحوار في حلّ المسائل العالقة، والحفاظ على الأمن والاستقرار وإرساء السلام.وبحث صالح خلال لقائه شينكر ، العلاقات بين البلدين وسبل تطوير آفاق التعاون في المجالات كافة في سياق الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين ووفق المصالح المشتركة، وضرورة حماية سيادة العراق، ومواصلة الجهد الدولي في الحرب على الإرهاب، والتعاون والتنسيق في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والصحية لوباء كورونا ،كما تناول اللقاء المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية./انتهى5

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