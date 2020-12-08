رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية حماية الأمن وتخفيف التوترات في المنطقة

2020/12/08 | 16:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، على أهمية حماية الأمن واستقرار وتخفيف التوترات التي تشهدها المنطقة.

وقال مكتب اعلام رئاسة الجمهورية في بيان صحفي، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل، اليوم الثلاثاء، في قصر بغداد، السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء، بحث مسار العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والعمل على تعزيزها في مختلف المجالات وبما يضمن مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما جرى بحث التطورات في المنطقة “.

وأكّد رئيس الجمهورية، على “أهمية حماية الأمن واستقرار وتخفيف التوترات التي تشهدها المنطقة، والتلاقي والتواصل في مناقشة الخلافات القائمة، واحترام سيادة الدول، ورفض كل ما من شانه تقويض بناء الثقة وتهديد السلام”.

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