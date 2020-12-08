يتضمن قانون تمويل الانتخابات.. جدول مزدحم لجلسة البرلمان الأربعاء

2020/12/08 | 17:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن مجلس النواب، الثلاثاء، عن جدول اعمال جلسته السادسة والعشرين، المقرر انعقادها يوم غد الاربعاء.

وبحسب وثيقة حصل "ناس" عليها، (8 كانون الاول 2020)، فان، جدول اعمال الجلسة رقم 26 للدورة البرلمانية الرابعة، ضمن السنة التشريعية الثالثة، للفصل التشريعي الاول، المقرر انعقادها، غداً الاربعاء، تتضمن 10 فقرات، ابرزها تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب.

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