ديشامب يوجه تحذيرا لتشيلسي

2020/12/08 | 17:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، تحذيرا لفرانك لامبارد مدرب تشيلسي، بشأن التعامل مع المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو.

ويقدم الفرنسي جيرو مستويات مميزة مع تشيلسي هذه الأيام، حيث سجل 5 أهداف في آخر مواجهتين، بعد فترة لازم فيها مقاعد البدلاء لحساب تامي أبراهام.

ودخل ديشامب ولامبارد في مشاكل عديدة في السابق، حيث أبدى الأخير في إحدى المناسبات امتعاضه من مشاركة الفرنسي نجولو كانتي مع منتخب بلاده، رغم معاناته من الإصابة.

وهذه المرة، أبدى ديشامب مخاوفه من إشراك جيرو البلاغ من العمر 34 عاما، بصورة مستمرة مع تشيلسي، خصوصا في ظل وجود برنامج مباريات مزدحم.

وقال ديشامب في تصريحات نقلتها صحيفة “ذا صن”: “نتحدث دائما عن أوليفييه، يتم انتقاده أحيانا، الكثير من الأمور التي تقال حوله غير عادلة، لكن لديه قوة في الشخصية، عندما نعتمد عليه فإنه يسجل الأهداف، وعندما لا يسجل فإنه يبقى مفيدا”.

وأضاف: “يمر الآن بأوقات أكثر سرورا، هذا جيد بالنسبة إليه، لم يكن الأمر هكذا عندما استدعيناه للتشكيلة، بالنسبة لما يقوله الآخرون، فإن الكل حر فيما يعتقده ويريده، أنظر فقط لعدد الأهداف التي سجلها”.

وتابع: “إذا قرر لامبارد أن يشركه في المباريات 3 مرات بالأسبوع، فإن هذا ليس أمرا مثاليا بالنسبة للاعب، بقاء جيرو سعيدا بدرجة متوسطة أمر جيد، ويمكّنه من استغلال الفرصة المتاحة في هذه الفترة المثالية له، إنه واحد من أفضل المهاجمين على المستوى الدولي”.

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