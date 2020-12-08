إخماد حريق اندلع في مسرح الرشيد بعد أسبوع من إعادة افتتاحه

2020/12/08 | 17:14 - المصدر: قناة التغيير

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تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في بناية مسرح الرشيد في منطقة الصالحية وسط بغداد، بعد أسبوع من إعادة افتتاحه لأول مرة منذ سبعة عشر عاما.

وفي التفاصيل، قالت المديرية إن الحادث ناتج عن حريق نفايات في أعلى سطح البناية، مؤكدة أن الحريق وقع خارج صالة العرض التي لم تتأثر بالحادث مطلقاً.

وأشارت المديرية أن الخسائر اقتصرت على منتقيات مادية بسيطة فقط من دون تسجيل خسائر بشرية.

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