قرقاش: الإمارات تتطلع إلى قمة خليجية ناجحة

2020/12/08 | 17:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: قال أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات اليوم الثلاثاء، إن الإمارات تطلع لقمة خليجية ناجحة.وأضاف قرقاش عبر حسابه على "تويتر": "تثمن الإمارات جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، …

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