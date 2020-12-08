أسعار الذهب تواصل الارتفاع عالمياً مع آمال التحفيز المالي

2020/12/08 | 17:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع آمال التوصل لاتفاق بشأن صفقة التحفيز المالي.

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