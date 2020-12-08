الاتحاد الوطني: حزب بارزاني استخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين واتهم العرب بإشعال التظاهرات

2020/12/08 | 17:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، حزب البارزاني بإطلاق النار واستخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين المطالبين بحقوقهم والصاق التهم بما اسماهم بالمندسين العرب في كردستان، نافيا وجود أي تدخلات للعرب بتظاهرات الاقليم.

وقال القيادي في الاتحاد فائق يزيدي لـ/المعلومة/ ان “قوات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني استخدمت العنف المفرط والرصاص الحي ضد المتظاهرين في السليمانية”.

واضاف ان “حزب البارزاني يلصق التهم بمن اسماهم مندسين عرب متناسين غضب المواطن الكردي الذي لديه رواتب بذمة حكومة الاقليم لأكثر من سنة”.

واوضح يزيدي ان “التظاهرات التي خرجت بالإقليم هي تظاهرات حقة للمطالبة بحقوقهم ولا علاقة للعرب ولا وجود لأي مندس فيها”.انتهى25و

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