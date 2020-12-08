انتهاء اجتماع الأحزاب الثلاث في الإقليم وكردستان تقرر ارسال وفد كبير إلى بغداد

2020/12/08 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

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الاجتماع اكد على الاسراع في ارسال وفد من حكومة الاقليم الى بغداد لاجراء الحوارات مع الحكومة الاتحادية والاطراف السياسية للتوصل الى حل للمشاكل العالقة اهمها حقوق والاملف المالي لحكومة الاقليم وتثبيتها في موازنة 2021

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