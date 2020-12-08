زاخو يظفر بنقاط الحدود والنجف واربيل لا غالب ولا مغلوب

2020/12/08 | 17:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/خطف فريق زاخو فوزا مهما على مضيفه فريق الحدود بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب التاجي لحساب الجولة السابعة .سجل لزاخو احمد داود في الدقيقة 14 واحمد زيرو دقيقة 80 فيما سجل للحدود منار طه في الدقيقة 67 .والمباراة شهدت ندية وإثارة فريق زاخو الذي خطف الاضواء في الجولة الماضية بفوزه على القوة الجوية حقق بداية مميزة في مباراة الحدود وتمكن من التسجيل في الدقيقة 14 عبر اللاعب احمد داود وانهى الشوط الأول متقدما بهذا الهدف، وفي الشوط الثاني عاد الحدود عبر مهاجمه منار طه في الدقيقة 67 ، لكن فريق زاخو عاد مجددا للتقدم عبر لاعبه احمد زيرو.وتقدم فريق زاخو للمركز الخامس برصيد 11 نقطة فيما تجمد رصيد فريق الحدود عند النقطة السابعة بالمركز السادس عشر.تعادل سلبي.وانتهت مباراة فريقي النجف وضيفه اربيل بالتعادل السلبي والتي اقيمت مساء اليوم في ملعب النجف الدولي لحساب ذات الجولة.ولم ترتق المباراة لمستوى الطموح وعجز الفريقان عن الوصول لشباك بعضهما لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.ورفع اربيل رصيده للنقطة 12 في المركز الثالث فيما تجمد رصيد النجف عند النقطة 8 بالمركز الثالث عشر./انتهى

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