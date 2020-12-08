نفط ميسان يقلب الطاولة على الكرخ والشرطة يقفز للوصافة

2020/12/08 | 17:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ حقق نفط ميسان ريمونتادا في وقت متأخر من المباراة ويكسب ثلاث نقاط من فوزه على الكرخ بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت مساء اليوم في ملعب ميسان الأولمبي لحساب الجولة السابعة.وسجل محمود خليل للكرخ في الدقيقة 45 وسجل هدفي نفط ميسان احمد عبد الرزاق في الدقيقتين 88 و92 من المباراة.وتمكن فريق نفط ميسان من تحقيق عودة متأخرة للمباراة ليكسب ثلاث نقاط في غاية الأهمية فرغم تأخره مع نهاية الشوط الأول عبر اللاعب محمود خليل، لكن فريق نفط ميسان ضغط من أجل العودة للمباراة وأسفر ضغطه عن صحوة متأخرة للاعبيه حيث تمكن احمد عبد الرزاق من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 88 وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع عاد احمد ليسجل الهدف الثاني لنفط ميسان ويخرج فريقه فائزا بهدفين مقابل هدف واحد.ورفع نفط ميسان رصيده إلى النقطة العاشرة في المركز الثامن فيما تجمد رصيد الكرخ عند النقطة السابعة في المركز الخامس عشر.ثلاثية بيضاء.وتمكن فريق الشرطة للقفز إلى وصافة الترتيب بشكل مؤقت بفوزه اليوم على مضيفه السماوة بثلاثية نظيفة في المباراة التي اقيمت في ملعب السماوة .وسجل أهداف الشرطة كل من اوساغونا في الدقيقة 8 وعلاء مهاوي في الدقيقة 51 وسعد ناطق في الدقيقة 75 من المباراة.الشرطة لعبة بضغط مبكر اسفر عن تقدمه السريع من ركلة جزاء في اتلدقيقة الثامنة نجح المحترف النيجيري اوساغونا من التسجيل واففتاح النتيجة بوقت مبكر وانتهى الشوط بهذا الهدف، وفي الشوط الثاني تكرر نف السيناريو وحقق الشرطة هدف مبكر في الشوط الثاني في الدقيقة 51 بواسطة علاء مهاوي ليقتل طموحات السماوة وعاد المدافع سعد ناطق ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 75 من المباراة لتنتهي بفوز الشرطة بثلاثية بيضاء.ورفع الشرطة رصيده إلى النقطة 12 في المركز الثاني فيما تجمد رصيد السماوة عند النقطة السابعة في المركز السابع عشر./انتهى

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