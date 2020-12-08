الرئاسات العراقية الثلاث: الإصلاح الاقتصادي هو الحل الضروري

2020/12/08 | 17:18 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الرئاسات العراقية الثلاث وقادة الكتل السياسية على أن العراق يمر بظروف استثنائية، جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترتبت على انتشار وباء كورونا، وذلك بحسب وكالة الأنباء العراقية على تليجرام نقلا عن بيان مشترك صادر عن اجتماع الرئاسات الثلاث.

وقال المجتمعون إن الإصلاح الاقتصادي هو الحل الضروري الذي يجب تبنيه، في نطاق تضامن سياسي واجتماعي عراقي يعكس وحدة الموقف أمام القضايا الرئيسية.

وأشار المجتمعون إلى دعم الإجراءات الحكومية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021.

إلى ذلك، عبر الاجتماع عن دعمه لاستمرار الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لحل المشاكل العالقة.

من جهة أخرى، نقلت شبكة رووداو الكردية بأن اجتماع الأحزاب الكردية الثلاثة قد انتهى بالاتفاق على إرسال وفد سياسي من إقليم كردستان إلى بغداد قريبا للتفاوض حول المستحقات المالية للإقليم.

وقدم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عرضاً لمبادرة الحوار الوطني الشامل التي تبنتها الحكومة من أجل تمهيد البيئة السياسية والأمنية والاجتماعية، لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وحمايتها من الخروقات.

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