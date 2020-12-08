رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية يشارك في الاجتماع التنسيقي العراقي السعودي

2020/12/08 | 17:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

شارك رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، في الاجتماع التنسيقي العراقي ـ السعودي ممثلا عن القطاع المصرفي العراقي.

وقال الحنظل، في كلمته بالاجتماع، إن "القطاع المصرفي العراقي جاهزا لدعم الحركة الاستثمارية العراقية السعودية خلال الفترة القادمة"، مشيرا إلى أن "القطاع المصرفي العراقي يتطلع إلى مزيد من التعاون مع نظيره السعودي من خلال افتتاح فروع للمصارف العراقية في السعودية وبالعكس أيضا".

ونوه الحنظل إلى أن العلاقات الاقتصادية السعودية ـ العراقية تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الحالية، خصوصا بعد افتتاح منفذ عرعر الحدودي، الذي سيساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

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