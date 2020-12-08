نائب: حكومة الكاظمي فشلت في ادارة ملفي الامن والاقتصاد

2020/12/08 | 17:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اتهم النائب عن كتلة صادقون النيابية عبد الامير التعيبان، الثلاثاء، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالفشل في ادارة ملفي الامن والاقتصاد.

وقال التعيبان في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “حكومة الكاظمي تراوغ بشأن ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لمجلس النواب وهذا الامر مستغرب”، لافتا الى انها “فشلت في ادارة ملفي الامن والاقتصاد ولم تضع حلول حقيقية”.

واضاف ان “الاقتراض الذي تم خلال حكومة الكاظمي لم تشهده الحكومات السابقة اطلاقا”، مبينا ان “الكاظمي طلب اموال تفوق الرواتب والالتزام الحكومي وعليه ان يجمع ايرادات الدولة بعيدا عن الاقتراض”.

و اكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، اليوم الثلاثاء، ان حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عاجزة عن تقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ لمجلس النواب.



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