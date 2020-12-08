الموسوي: اشغال البرلمان بالأزمة المالية مخطط لإبعاده عن خطوات التطبيع

2020/12/08 | 17:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

عد المحلل السياسي جاسم الموسوي، الثلاثاء، توجه حكومة الكاظمي نحو توقيع الاتفاقيات الاقتصادية مع الخليج ضمن منهج وخطة السياسة الاميركية بالعراق، مبينا ان هناك مخططات خفية كلها تصب نحو التطبيع واشغال البرلمان بالأزمة المالية.

وقال الموسوي لـ/المعلومة/ ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لديه اصرار كبير بحصول السعودية على استثمارات في العراق وبلورها بالاتفاقيتين الاخيرة التي وقعت في الانبار والديوانية”.

واضاف ان “توقيع الاتفاقيات جاء بتوجيه اميركي لوضع موطئ قدم خليجي في العراق ومن ثم توسع وتمديد الاذرع السياسية لها”، مشيرا الى ان “الاستثمارات الخليجية والاردنية في العراق ستكون بوابه نحو التواجد الاسرائيلي في العراق”.

واوضح الموسوي ان “هذه الاستثمارات خالية من اي فوائد اقتصادية للبلاد وهدفها ذو حدود اوسع على المدى البعيد وهو التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وتابع ان ” المخطط يتضمن اشغال البرلمان بالصراعات السياسية والقروض والازمة المالية وعدم الالتفات الى ملف التطبيع الذي تتحرك به اميركا في العراق”.



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