2020/12/08 | 17:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه رئيس لجنة الاستثمار الفرعية النائب رياض التميمي، الثلاثاء، رسالة الى رئيس الوزراء، حذر فيها من "كارثة تقتل الاستثمار، على اعقاب ان تهوي بالعراق اقتصادياً" على حد قوله.

وقال التميمي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 كانون الاول 2020)، "اخاطب مرة جديدة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصفته مسؤولاً اولاً عن ملف الاصلاح في البلاد، واتحدث عن كارثة تقتل الاستثمار على اعقاب ان تهوي بالعراق اقتصاديا".

واضاف التميمي "دولة الرئيس، يحتاج العراق الى تطوير الاستثمار وتنشيطه ودعم الموازنة العامة من خلال ملفي الاستثمار والاقتصاد، ولكن المفاجئة التي تتكرر دوما هي التغيرات الادارية التي تكون من سيء الى اسوء".

وتابع "سيادة الرئيس، مدير عقارات الدولة كلف للنظر للامور فقط دون ان تكون له امكانية عمل حقيقة، ورؤية تنشط الاستثمار، واصبح اداة اعلامية للكلام دون عمل حقيقي"، مبيناً ان "ملف المصارف والبنوك، اصبحت اداة قتل للاستثمار، لان هدفهم الفائدة الشخصية دون الفائدة العامة".

واشار الى ان "العراق يحتاج الى اجتماع سريع وموسع مع الجهات ذات العلاقة لنتكلم لكم بكل صراحة حول ما يجري في الدوائر المعنية بهدف تنشيط الاستثمار".

وبين ان "لجنتنا النيابية وهي لجنة الاستثمار هدفها تقويت الاقتصاد والاستثمار واليوم نلاحظ قتل للاقتصاد العراقي من قبل مزاد العملة وعقارات الدولة واللجنة العليا لتخصيص الاراضي الموجودة في مجلسكم الموقر"، داعياً الى "قرارات حازمة سريعة وناجعة تغير الواقع وتضرب رؤس الفساد، لان المرحلة حساسة وحرجة وخطرة ولا مزيد فيها للمجازفة والتأخر في القرارات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير نيابي من ’كارثة’ تقتل الاستثمار في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير نيابي من ’كارثة’ تقتل الاستثمار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).