رايولا: هالاند مثل إبراهيموفيتش.. والتشامبيونزليج يحدد وجهته

2020/12/08 | 17:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث مينو رايولا، وكيل إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند، عن مستقبل اللاعب وارتباطه بمانشستر يونايتد وريال مدريد.

وقال رايولا، في تصريحات لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية: “حقق هالاند بداية رائعة في مسيرته الاحترافية.



كان من الجيد حقًا العمل معه، ورؤية الإمكانات التي لديه، كما أنني أشعر بالفخر لرؤيته يتطور”.

وأضاف: “هالاند مثل إبراهيموفيتش عندما كان عمره 20 عامًا.



سولسكاير رجل جيد لكنه كان مخطئًا عندما قال إن إيرلينج مثل لوكاكو.



من الأفضل أن يفكر أولي في إيجاد طريقة لجعل بوجبا يلعب كبطل، بدلا من الحديث عن هالاند”.

وأضاف: “رحيل هالاند عن دورتموند؟ لا يمكنني الحديث عن الشرط الجزائي في عقد إيرلينج”.

وأتم: “شائعات تقول إن ريال مدريد يريد هالاند؟ هذا ليس جديدًا بالنسبة لي، لكنه سعيد جدًا مع دورتموند.



إيرلينج يريد الفوز بدوري الأبطال.



عندما يرحل سيكون ذلك من أجل الطموح وليس المال”.

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