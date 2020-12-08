نفط ميسان يقلب الطاولة على الكرخ.. والشرطة يقفز للوصافة

2020/12/08 | 17:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق نفط ميسان ريمونتادا في وقت متأخر وكسب 3 نقاط من فوزه على الكرخ بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت مساء اليوم في ملعب ميسان الأولمبي لحساب الجولة السابعة للدوري العراقي.

سجل محمود خليل للكرخ في الدقيقة 45 وسجل هدفي نفط ميسان أحمد عبد الرزاق في الدقيقتين 88 و92 من المباراة.

تمكن فريق نفط ميسان من تحقيق عودة متأخرة للمباراة ليكسب 3 نقاط في غاية الأهمية فرغم تأخره مع نهاية الشوط الأول عبر اللاعب محمود خليل، لكنه ضغط من أجل العودة للمباراة وأسفر ضغطه عن صحوة متأخرة للاعبيه حيث تمكن أحمد عبد الرزاق من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع عاد أحمد ليسجل الهدف الثاني لنفط ميسان ويخرج فريقه فائزا بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع نفط ميسان رصيده إلى النقطة العاشرة في المركز الثامن فيما تجمد رصيد الكرخ عند النقطة السابعة في المركز الخامس عشر.

ثلاثية بيضاء

تمكن الشرطة للقفز إلى وصافة الترتيب بشكل مؤقت بفوزه اليوم على مضيفه السماوة بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت في ملعب السماوة .

سجل أهداف الشرطة كل من أوساغونا في الدقيقة 8 من ركلة جزاء وعلاء مهاوي في الدقيقة 51 وسعد ناطق في الدقيقة 75 من المباراة.

الشرطة لعبة بضغط مبكر أسفر عن تقدمه السريع من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة نجح المحترف النيجيري اوساغونا في التسجيل وافتتاح النتيجة بوقت مبكر.

وفي الشوط الثاني تكرر نفس السيناريو وسجل الشرطة مبكرا وتحديدا في الدقيقة 51 بواسطة علاء مهاوي ليقتل طموحات السماوة وعاد المدافع سعد ناطق ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 75 من المباراة لتنتهي بفوز الشرطة بثلاثية بيضاء.

ورفع الشرطة رصيده إلى النقطة 12 في المركز الثاني فيما تجمد رصيد السماوة عند النقطة السابعة في المركز السابع عشر.

فوز مهم

وخطف فريق زاخو فوزا مهما من مضيفه الحدود بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب التاجي.

سجل لزاخو أحمد داود في الدقيقة 14 وأحمد زيرو دقيقة 80 فيما سجل للحدود منار طه في الدقيقة 67.

المباراة شهدت ندية وإثارة، فريق زاخو الذي خطف الأضواء في الجولة الماضية بفوزه على القوة الجوية حقق بداية مميزة في مباراة الحدود وتمكن من التسجيل في الدقيقة 14 عبر اللاعب أحمد داود.

وفي الشوط الثاني عاد الحدود عبر مهاجمه منار طه في الدقيقة 67، لكن فريق زاخو عاد مجددا للتقدم عبر لاعبه أحمد زيرو.

وتقدم فريق زاخو للمركز الخامس برصيد 11 نقطة فيما تجمد رصيد الحدود عند النقطة السابعة بالمركز السادس عشر.

تعادل سلبي

وانتهت مباراة فريقي النجف وضيفه أربيل بالتعادل السلبي والتي أقيمت مساء اليوم في ملعب النجف الدولي لحساب ذات الجولة.

لم ترتق المباراة لمستوى الطموح وعجز الفريقان عن الوصول لشباك بعضهما لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

ورفع أربيل رصيده للنقطة 12 في المركز الثالث فيما تجمد رصيد النجف عند النقطة 8 بالمركز الثالث عشر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط ميسان يقلب الطاولة على الكرخ.. والشرطة يقفز للوصافة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط ميسان يقلب الطاولة على الكرخ.. والشرطة يقفز للوصافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).