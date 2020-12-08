جمال علي: ما قدمه نفط الوسط نتاج عمل جماعي

2020/12/08 | 17:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد مدرب فريق نفط الوسط جمال علي بأداء لاعبيه، بعد فوزهم على النفط، 1-0 ضمن الجولة 7 من الدوري العراقي.

وقال علي في تصريحات خاصة لكووورة: “قدمنا مباراة مميزة، بأداء جماعي للطاقم الفني: لؤي صلاح وحيدر عبد القادر ومدرب الحراس نوري عبد زيد ومدير الفريق نبيل عباس وبدعم الإدارة، تمكنا من تقديم صورة مميزة”.

وأوضح: “إلى الآن ورغم صدارتنا للدوري هناك بعض النقاط يجب معالجتها وعلينا أن نكون أكثر حرصا في قادم المباريات”.

وأردف قائلا: “نشوة الفوز يجب ألا تتسبب في استرخاء اللاعبين، لأن الدوري ما زال في بدايته وهناك الكثير من المتغيرات وعلينا أن نواصل بذات الروح لنحافظ على اسم نفط الوسط”.

واسترسل: “النتائج مهمة لكني أشدد على جمالية اللعب وتقديم هوية تناسب حجم نفط الوسط لا سيما أن الفريق مستقر فنيا وإداريا، ويحسب ذلك للإدارة من خلال توفير مستحقات اللاعبين والمكافآت التي تمنح للفريق، وهذا يضاعف مسؤوليتنا في الحفاظ على المستوى الفني”.

يشار إلى أن نفط الوسط يتصدر لائحة ترتيب الدوري بعد فوزه على النفط برصيد 16 نقطة.

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