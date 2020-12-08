بلاغ مشترك عن اجتماع الاتحاد الوطني والديمقراطي والتغيير

2020/12/08 | 17:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر، اليوم الثلاثاء، بلاغ مشترك عن اجتماع الاتحاد الوطني الكوردستاني مع الديمقراطي وحركة التغيير والذي عقد في اربيل .

وجاء في البلاغ:

عقد اليوم الثلاثاء 2020/12/8 اجتماع مشترك بين الاتحاد الوطني الكوردستاني ووالحزب الديمقراطي الكوردستاني وحركة التغيير باشراف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في مبنى رئاسة الاقليم في العاصمة اربيل .

أكد الاجتماع ضرورة الاسراع بارسال وفد سياسي وحكومي بارزين من اقليم كوردستان الى بغداد للتباحث مع الحكومة الاتحادية والاطراف السياسية للتوصل الى اتفاق لحل المشاكل العالقة ولاسيما الحقوق والمستحقات المالية لاقليم كوردستان وتثبيتها في قانون الموازنة الاتحادية العامة للسنة المقبلة 2021.

كما وأكد الاجتماع، دعمه للاصلاحات في حكومة اقليم كوردستان في المستقبل والايرادات والمصروفات واتخاذ السبل اللازمة لتأمين الرواتب الشهرية لموظفي الاقليم والاستجابة الى مطالبهم المشروعة.

وشدد الاجتماع على اجراء تظاهرات مدنية سلمية بعيدة عن التشنجات والاعتداء على المؤسسات الرسمية واملاك المواطنين، وان التظاهرات حق مشروع، فيما اكدت الاطراف السياسية على مسؤوليتها المشتركة من اجل المصالح العليا للمواطنين لتجاوز هذا الوضع الصعب في اقليم كوردستان، وحل المشاكل والازمات، والتصدي للتحديات والمحافظة على كيان اقليم كوردستان ضمن اطار الدستور.

PUKmedia ترجمة

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