رئيس الجمهورية والسفير التركي يبحثان مسار العلاقات الثنائية

2020/12/08 | 17:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء 8 كانون الأول 2020 في قصر بغداد، السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز.

وجرى، خلال اللقاء، بحث مسار العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والعمل على تعزيزها في مختلف المجالات وبما يضمن مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

كما جرى بحث التطورات في المنطقة، وأكّد رئيس الجمهورية أهمية حماية الأمن والاستقرار وتخفيف التوترات التي تشهدها المنطقة، والتلاقي والتواصل في مناقشة الخلافات القائمة، واحترام سيادة الدول، ورفض كل ما من شأنه تقويض بناء الثقة وتهديد السلام.

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