تجدد التظاهرات في السليمانية وسقوط ضحايا في هذه المناطق

2020/12/08 | 17:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/السليمانية..

تجددت التظاهرات، الثلاثاء، في عدد من أقضية محافظة السليمانية، للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، واحتجاجا على إدارة الأحزاب في الإقليم.

وقال مراسل /المعلومة/ إن متظاهرين أحرقوا بناية قائممقامية قضاء سيد صادق، ومبنى بلدية ناحية خورمال في مدينة حلبجة.

وأضاف أن، المتظاهرين أحرقوا مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني في ناحية التكية التابعة لقضاء جمجمال، فيما قتل متظاهر وأصيب 2 آخرين جراء إطلاق النار العشوائي على المتظاهرين من قبل حماية مقر الديمقراطي في الناحية.

وأشار إلى إن، انطلاق تجمعات كبيرة في مناطق شارزور ودربندخان وكفري أمام المقرات الحزبية، في وقت استدعت الأجهزة الأمنية قوات أضافية من الأسايش ومكافحة الشغب إلى مناطق التظاهرات.

وشهدت مدينة السليمانية ليلة دامية سقط خلالها 3 شهداء و9 جرحى نتيجة إطلاق النار من قبل حماية المقرات الحزبية على المحتجين الغاضبين على حكومة الإقليم والأحزاب الكردية.



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