عشائر كربلاء ووجهائها تستنكر “الاستهداف المتعمد” لقادة الحشد الشعبي

2020/12/08 | 18:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء..

استنكر وجهاء وشيوخ عشائر كربلاء، الثلاثاء، محاولات زعزعة الثقة بين الحشد الشعبي والمؤسسات الامنية الاخرى.

وقال الشيخ عادل آل جباس في مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع شيوخ العشائر ووجهائها في مضيفه وحضرته /المعلومة/ إن “شيوخ ووجهاء كربلاء استنكروا الهجمة الشرسة والمتعمدة التي يتعرض لها قادة الحشد الشعبي لاسيما نائب قائد عمليات الانبار للحشد أحمد نصر الله والذي انتشرت صورته على مقطع صوتي لا يعود له وإنما جاء ليشوه صورة احد قادة الحشد الشعبي”.

وأضاف ال جباس أن “عددا من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحاول ان تزرع التفرقة بين الحشد الشعبي والجيش العراقي وتحاول أن تفرق بين قيادته بتدليس اكاذيب واخبار ليس لها صلة بالواقع”.

وحذر شيوخ العشائر “الجهات التي تحاول ان تزرع الفتنة بين محافظات الوسط والغربية”، مؤكدين ان “تحرير العراق خلط الدم الشيعي بالسني والكردي والمسيحي ونتج عنه انتصار عظيم”.



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