2020/12/08 | 18:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، اليوم الثلاثاء، رد فعل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وليونيل ميسي قائد برشلونة على التصريحات الأخيرة للهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رد فعل ميسي ورونالدو على تصريحات كومان ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رد فعل ميسي ورونالدو على تصريحات كومان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).