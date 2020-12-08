ناظم: الحكومة تلقت دعماً من قادة القوى السياسية بشأن الموازنة

2020/12/08 | 18:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة تلقت دعماً من قادة القوى السياسية بشأن الموازنة.

وقال ناظم في المؤتمر الاسبوعي، ان “الحكومة تلقت دعماً من قادة القوى السياسية بشأن الموازنة، وتم وضع خطة لتمرير قانون الموازنة خلال الأيام المقبلة “، مبينا ان “الحكومة مصرة على إجراء الانتخابات في موعدها، وهنالك مبادرة الحوار الوطني التي تهدف لخلق جو إيجابي بشأن الانتخابات”.

واكد ناظم على “سلمية التظاهرات في كردستان وسلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة”، لافتا الى ان “الكاظمي وجه الوزارات بضرورة إيجاد فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة”.

وبين ان “مجلس الوزراء وافق على إدراج مشروع مطار الناصرية ضمن الموازنة الاستثمارية لسلطة الطيران، كما اقر وثيقة السياسات والمعايير لأمن المعلومات”، مشيرا الى “الكاظمي وجه بعقد جلسة استثنائية بشأن موازنة 2021″.

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