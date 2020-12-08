الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية في تيغراي الإثيوبية تتفاقم

2020/12/08 | 18:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، بابار بالوش، الثلاثاء، إن الأزمة الإنسانية في منطقة تيغراي الإثيوبية "تزداد تأزما"، حيث يحول الوضع الأمني من دون إغاثة السكان.

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