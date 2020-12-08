"داو جونز" يتراجع أدنى 30 ألف نقطة في المستهل

2020/12/08 | 18:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، ليهبط "داو جونز" أدنى مستوى 30 ألف نقطة، مع ترقب تطورات كورونا ومحادثات التحفيز.

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