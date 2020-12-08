التمرد قادم.. كومان يثير غضب نجوم برشلونة

2020/12/08 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تثير خطة اللعب المتبعة من المدرب رونالد كومان، تحفظ الكثير من نجوم برشلونة الإسباني، وتحديدا عقب الخسارة الأخيرة أمام قادش في الليغا.

ويحتل برشلونة حاليا الترتيب التاسع بلائحة الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، ليتلقي الهزيمة الرابعة هذا الموسم.

وسيخوض برشلونة مباراة كبيرة أمام يوفنتوس مساء اليوم على ملعب كامب نو، بالجولة السادسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن،" نجوم برشلونة داخل غرفة خلع الملابس يعتقدون أن خطة كومان (4-2-3-1)، معقدة للغاية بالنسبة لهم".

وأوضحت أن،" اللاعبين يرون بأن تلك الخطة صارمة للغاية على مستوى الآداء، وليس بها أي مرونة تسمح لهم بالتحرر داخل الملعب".

وأشارت إلى أن،" جميع اللاعبين يرغبون في العودة للعب بخطة "4-3-3"، باعتبارها المثالثة بالنسبة لقدراتهم من أجل تحسن نتائج الفريق".

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