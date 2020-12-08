2020/12/08 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، الثلاثاء، 08 كانون الأول، 2020، عن موقف الولايات المتحدة من الأستثمار الخليجي في العراق.

وقال شينكر في جلسة حوارية عبر الدائرة المغلقة وبحضور مراسل (بغداد اليوم)، إن "امريكا تدعم الأستثمار الخليجي في العراق، وتقيم استثماراتها ايضا في العراق".

واضاف أن "استثمار دول الخليج في العراق أكثر فاعلية من الأستثمارات الاخرى بوجود عاملي اللغة والعلاقات الثنائية"، لافتا إلى "وجود جهات في العراق تعمل خارج اطار سلطة الدولة وتمنع من إقامة المشاريع الأستثمارية في البلاد".

وبشأن التواجد الأمريكي في العراق، أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، بقاء الكادر الاساسي من بعثة بلاده في العاصمة بغداد، اضافة الى المستشارين مع القوات الامنية العراقية.

وذكر أن "الكادر الاساسي باقي في العاصمة بغداد، وكذلك المستشارين في مع القوات الامنية العراقية"، مؤكداً أن "السفارة لن تغلق".

وأضاف شينكر، أن "الادارة في واشطن والفرق هنا في العراق وجميعهم ملتزمون بالعلاقة الثنائية مع بغداد"، مبينا أن "التخفيض المؤقت لن يؤثر على العلاقة بين البلدين".

وتابع، أن "التزمنا نحو العراق والعراقيين باقي ومستمر، الدعم كذلك على كافة الاصعدة الامنية والصحية والاقتصادية وغيرها مستمرة ايضا"، مشيرا الى ان "تأمين حماية الافراد الامريكيين يبقى في اولى اولياتنا".

وأكمل، أن "الخارجية الامريكية تقوم باسمرار بتقييم امن وحماية السفارات في كل ارجاء العالم بما فيها العراق"، مضيفاً: "نقوم بتكثيف وجودنا في العراق حسب الظرف الامني والظرف الصحي وحتى حسب الظرف الاعياد والمناسبات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأميركية تحدد موقف واشنطن من الاستثمار الخليجي في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأميركية تحدد موقف واشنطن من الاستثمار الخليجي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).