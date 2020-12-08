واشنطن تدلي بتصريح جديد بشأن نوايا تخفيض عدد موظفي بعثتها الدبلوماسية في بغداد

2020/12/08 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، اليوم الثلاثاء، بقاء الكادر الاساسي من بعثة بلاده في العاصمة بغداد، اضافة الى المستشارين مع القوات الامنية العراقية.

وقال ديفيد شينكر، في جلسة حوارية عبر دائرة تلفزيونة، حضرتها (بغداد اليوم)، بخصوص ملف تخفيض الكوادر الامريكية في بغداد، إن "الكادر الاساسي باقي في العاصمة بغداد، وكذلك المستشارين في مع القوات الامنية العراقية"، مؤكداً أن "السفارة لن تغلق".

وأضاف شينكر، أن "الادارة في واشطن والفرق هنا في العراق جميعهم ملتزمين بالعلاقة الثانية مع بغداد"، مبينا أن "التخفيض المؤقت لن يؤثر على العلاقة بين البلدين".

وتابع، أن "التزمنا نحو العراق والعراقيين باقي ومستمر، الدعم كذلك على كافة الاصعدة الامنية والصحية والاقتصادية وغيرها مستمرة ايضا"، مشيرا الى ان "تأمين حماية الافراد الامريكيين يبقى في اولى اولياتنا".

وأكمل، أن "الخارجية الامريكية تقوم باسمرار بتقييم امن وحماية السفارات في كل ارجاء العالم بما فيها العراق"، مضيفاً: "نقوم بتكثيف وجودنا في العراق حسب الظرف الامني والظرف الصحي وحتى حسب الظرف الاعياد والمناسبات".

وأدلى السفير الاميركي في بغداد ماثيو تولر ، الخميس 3-12-2020، بأول تعليق بعد أنباء سحب نصف بعثة واشنطن الدبلوماسية.

وقال تولر في رسالة مصورة تابعتها (بغداد اليوم) " تواصل معي العديد من أصدقائي العراقيين للإستفسار عن التقارير الصحفية التي تفيدُ بأنّ سفارة الولايات المتحدة ستُخفّضُ عدد الموظفين في بغداد".

وأضاف " لقد تمكنت من طمأنتهم بأنني سأستمرُ في أداءِ واجباتي الإعتيادية في السفارة.



وسأفعلُ ذلك بدعمٍ من فريقٍ أساسي من الدبلوماسيين الأمريكيين والمستشارين الأمريكيين للجيشِ العراقي".

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