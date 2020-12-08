لجنة تحقيقية بشان حادثة اغلاق مدرسة على مجموعة من التلاميذ في بعقوبة

2020/12/08 | 18:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / شكلت مديرية تربية ديالى لجنة تحقيقية حول حادثة اغلاق مدرسة على مجموعة من التلاميذ في بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال سنان الربيعي مدير اعلام تربية ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان مدير تربية ديالى شكل لجنة تحقيقية بحادثة اغلاق مدرسة على مجموعة من التلاميذ في حي المفرق غربي بعقوبة لكشف حيثيات الموضوع .واضاف ان كادر المدرسة تم استدعاؤهم الى المديرية واتخاذ الاجراءات العقابية الادارية بحق المقصرين /انتهى

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