الدهلكي يحذر من خروج الامور عن السيطرة في ديالى ويؤكد.. امن المحافظة على المحك

2020/12/08 | 18:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، اليوم الثلاثاء، ان الامن في المحافظة على المحك، داعيا القائد العام للقوات المسلحة والقوات الامنية التحرك فورا لانهاء الفوضى قبل خروج الامور عن السيطرة.

وقال الدهلكي في بيان صحفي، ان “القائد العام للقوات المسلحة، مطالب بالتحرك الفوري والعاجل لواد الفتنة نتيجة لحالات الخطف والقتل للمواطنين على يد غربان الظلام المدعومة من اجندات خارجية تسعى لبث الرعب بالمحافظة من خلال تكرار سيناريو الاستهداف للمواطنين الامنين”.

واضاف الدهلكي، ان “جريمة خطف وقتل لضابط متقاعد حصلت في قضاء المقدادية يوم امس، حيث اقدمت سيارات سوداء مضللة على اطلاق النار عليه وقتله في باب داره”، مشيرا الى ان “المشهد تكرر اليوم من خلال اختطاف شخص اخر من عشيره المهداوية من نفس الجهات وقتله والقاء جثته على قارعة الطريق”.

واكد، ان “تكرار سيناريو الخطف والقتل هو اسلوب الميليشات الخارجة عن القانون وهو يذكرنا باحداث الطائفيه التي اوصلت العراق الى حافة الهاوية”، محذرا من “عمليات تغيير ديمغرافي مع قرب الانتخابات بدأت تحصل في بعض مناطق المحافظة من قبل تلك الجماعات المتطرفة وسلاحها المنفلت خارج سيطرة الدولة”، مؤكدا على ان “الامن في المحافظة على المحك وعلى السيد القائد العام والقوات الامنية التحرك فورا لانهاء تلك الفوضى قبل خروج الامور عن السيطرة وتطور الحالات الاجرامية الى ظاهرة يومية لا سامح الله حيث ان هذا المشهد اعتاشت عليه تلك الجماعات واسيادهم في الخارج”.

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