2020/12/08 | 18:27 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل الزوراء مسلسل التعادلات الذي بدأ به الموسم الحالي, بعدما انتهت مباراته مع فريق نفط البصرة التي احتضنها ملعب جذع النخلة قبل قليل بالتعادل السلبي 0-0 ضمن مباريات الجولة السابعة لدوري الكرة الممتاز.

ليحل الزوراء في المركز الخامس مؤقتاً برصيد 11 نقطة, فيما استقر فريق نفط البصرة في المركز19 برصيد 4 نقاط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزوراء يحبط جماهيره من جديد 7 SKY TV.

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