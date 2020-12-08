بالصور: صواريخ تسقط على طائرات عراقية بمطار بغداد تؤدي لـ”اضرار كبيرة”… نُقلت لدولة اوروبية لتلقي الصيانة!

2020/12/08 | 18:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

تحدثت مدونة iraqi.airways_airplanes، المعنية بمتابعة ورصد نشاطات الخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن صور لطائرات عراقية تعرضت لقصف صاروخي وتضررت بشكل كبير، مبينة انه جرى نقلها الى خارج البلاد لتلقي الصيانة.

وقالت المدونة، انه في عام 2012 دخلت أحد أرقى طائرات الخطوط الجوية العراقية الاوهي التربل سفن

“Boeing 777-200LR”، في خدمة هذا الناقل الوطني العراقي.

واوضحت: لكنها سرعان ماتعرضت إلى أضرار في البدن نتيجة هجوم إرهابي على مطار بغداد الدولي بقذائف هاون أو صواريخ بعد سنتين من دخولها الخدمة، مؤكدة انه على إثرها تطلب إصلاح هذه الأضرار في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد في مطار Southern California Logistics Airport، في فيكتورفيل / كاليفورنيا .

وبينت المدونة، انه حيث وصلت إلى هناك بتأريخ ( 20 / 3 / 2014 ) وبنفس الوقت تم طلاء هذه الطائرة هناك.

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