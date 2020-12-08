تغيير بسيط في حياتك يبعد عنك 8 أمراض

2020/12/08 | 18:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

ماذا لو بذلت قليلا من النشاط، فجنبت نفسك الإصابة بـ8 أمراض على الأقل.

حظرت مدينة الملك فهد الطبية في السعودية من “النمط الخامل” في الحياة، ذلك النمط الذي لا يمارس فيه الشخص أي نشاط، داعية إلى تغيير نمط الحياة لتجنب الإصابة بالعديد من الأمراض.

وأكدت مدينة الملك فهد الطبية إن “النمط الخامل غير النشط، يؤثر على صحة الإنسان بشكل مباشر”.

ولفتت إلى أن هذا النمط يؤدي إلى زيادة نسبة التعرض للالتهابات، وانخفاض معدل الأيض بالجسم مما يؤدي إلى خفض معدل الحرق وزيادة السمنة، وكذلك ضعف الدورة الدموية.

وأكدت مدينة فهد الطبية أن من بين أضرار عدم ممارسة الرياضة جعل الإنسان عرضة لهذه الأمراض:

-الإصابة بالقلق والاكتئاب

-ضغط الدم

-السمنة

-الإصابة بالسكتة الدماغية

-ارتفاع الكوليسترول في الدم

-السكري

-أمراض القلب

-هشاشة العظام انتهى25س

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