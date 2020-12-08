التربية تعلن ضوابط التقديم للامتحانات الخارجية

2020/12/08 | 18:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، الضوابط الخاصة بالاشتراك في الامتحانات الخارجية.وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اللجنة الدائمة للامتحانات حددت يوم الاحد 2020/12/13 ، موعدا لبدء التقديم للامتحانات الخارجية ، على ان يكون يوم الخميس 2021/1/14 آخر موعد للتقديم”.حددت الضوابط الاعمار المسموح لها للتقديم للمرحلة الابتدائية 18 …

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