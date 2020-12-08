الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي لكورونا

2020/12/08 | 18:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العراق.

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