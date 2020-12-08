الضرائب لـ«الاقتصاد نيوز»: ايراداتنا بلغت 4.3 تريليون دينار منذ بداية العام وحتى الشهر الماضي

2020/12/08 | 18:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيئة الضرائب، أن إيراداتها منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي بلغت 4.3 تريليون دينار.

وقال رئيس الهيئة، شاكر الزبيدي في حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "إيرادات هيئة الضرائب، بلغت 3.4 تريليون دينار منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي"، مشيرا إلى أن "إيرادات الضريبة ستزداد خلال الفترة القادمة اذ سنفرض ضريبة المبيعات في المراكز التجارية والمطاعم وغيرها".

وأضاف أن هيئة الضرائب تعمل مع البنك المركزي على نشر أدوات الدفع الالكتروني في جميع المراكز التجارية والمحلات وغيرها.

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